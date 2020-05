Mullu maailma noorimaks miljardäriks tituleeritud Kardashianite poolõde valetas oma maksudeklaratsioonides. Ta ei ole enam miljardär

Kylie Jenner, nüüd juba 22-aastane ei ole enam miljardär ja värske Forbesi loo väitel on ta esitanud oma äri kohta valeandmeid, kirjutab Business Insider. Forbesi sõnul on Jenner nii oma vara suurusest kui ka oma ettevõtte Kylie Cosmetics väärtusest rääkides pehmelt öeldes liialdanud.

Eelmisel aastal kirjutas Forbes, et populaarsete tõsielustaaride Kardashianite klanni kuuluv Kylie Jenner on noorim end ise üles töötanud miljardär. Toona 21-aastase Jenneri aitas miljardäride hulka tema asutatud ettevõte Kylie Cosmetics, millest ta hiljuti müüs 51%-lise osaluse ilutoodete ettevõttele Coty. Selle tehingu käigus hinnati ettevõtte väärtuseks 1,2 miljardit dollarit.

Forbesi väitel annavad tehingu tagamaad alust väita, et nii Kylie Jenner ise kui tema ema, Kardashianite-Jennerite perekonna matriarh Kris Jenner on seni esitanud Jenneri vara väärtuse kohta võltsitud maksudeklaratsioone, kus Kylie Jenneri sissetulekuid on näidatud suuremana, kui nad tegelikult on. „On üsna selge, et Kylie klann on valetanud,” märgib Forbes.

Väljaanne märkis oma hinnangutele tuginedes, et tõenäoliselt on tema vara väärtus natuke alla 900 miljoni dollari. Võrdluseks kõrvale, keskmise USA majapidamise väärtus on 97 300 dollarit. Kuigi Jennerid keeldusid Forbesi loos sõna võtmast, Kylie Jenner siiski reageeris sellele pärast avaldamist.

„Mis maailma ma küll üles ärkan,” märkis ta oma Twitteri postituses. „Ma arvasin, et tegu on ikka maineka väljaandega... kuid ainus, mida nad pakuvad, on hulk ebatäpseid väiteid ja tõestamata hüpoteese. Ma pole kunagi küsinud endale mingit tiitlit ega valetanud KUNAGI sellepärast. Punkt.”

Teises Twitteri postituses kritiseeris Jenner seda, mida Forbes kirjutas tema maksudeklaratsioonide kohta. „Ja see ongi kogu teie tõuestusmaterjal? Et te ARVATE, et nad on võltsitud? Nagu tõsiselt, mida ma lugema pean.”

Business Insideri päringu peale ütles Forbes, et nende lugu on ajendatud värsketest dokumentidest, mis juhtisid tähelepanu vastuoludele selles informatsioonis, mis Jennerid oli eraviisiliselt ajakirjanikele andnud (sh näidanud maksudeklaratsioone) ning selles, mida avalikult jagati ettevõtte osanikele. „Meie ajakirjanikud märkasid neid vastuolusid ja nad nägid mitu kuud vaeva, et tegelike faktide jälile jõuda,” märkis väljaanne.