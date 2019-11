Mullune hea puidu müük täitis maakonnad edukate ettevõtetega

Puit. Foto: Tiit Blaat

Maakondade ettevõtteid reastades paistab silma, et kõige enam oli mullu edukaid firmasid puidu- ja metsandussektoris. See aasta on aga selle sektori ettevõtetele keerulisem, kirjutab Äripäev.