Mündipesula loodab kaasata miljon eurot

Raha plaanitakse kasutada seitse uue pesula avamiseks Eestis ja Lätti, Leetu ning Soome laienemiseks. Hetkel Eestis iseteeninduspesulate käibe turuosast 35 protsenti omav Mündipesula tahab hakata dividende maksma 2021. aastal.

Mündipesula juht Jevgeni Simonovütles, et seni on toimunud laienemine ilma lisaraha kaasamiseta, ent olemasolevate vahenditega saab ettevõte avada vaid paar uut pesulat aastas. „Kiiremaks kasvuks soovime kaasata 200 000 kuni 1 miljon eurot. Oleme olnud kasumlikud neli viimast aastat, 2019. aasta käibeprognoos on 850 000 ja kasumiprognoos 300 000 eurot," sõnas ta.

Jevgeni Simonovi sõnul on ettevõtte käive kasvanud iga aastaga. Ettevõtte seni viimane iseteeninduspesula avati Tallinnas Ümera teel detsembris.

Fundwise'i juhi Henri Laupmaa sõnul on projekt nende jaoks eriline, kuna Mündipesula käive on suurim võrreldes seniste investeeringuid kaasanud ettevõtetega. Käibe kasv näitab, et turul on sellise teenuse järgi olemas selge nõudlus.

Ettevõtte väärtus on praegu 4,5 miljonit eurot. Väiksem võimalik investeering on 180 eurot. Kogutud vahendid investeeritakse autopesulate arendamisse viies Eesti linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõhvis ja Viljandis, kus tahetakse avada lisaks kuus pesulat. Investorid, kes paigutavad ettevõttesse üle 360 euro, saavad aasta tasuta autot pesta.

Mündipesulal on 11 iseteeninduspesulat Tallinnas, Haapsalus ja Narvas. Viimati avati pesula detsembris Lasnamäel Ümera tänaval. 2019. aasta lõpuks on Mündipesula pesulates teostatud rohkem kui miljon autopesu. Edasise tegevuse käigus on kavas siseneda naaberturgudele Lätti (2021), Leetu (2022) ja Soome (2023).