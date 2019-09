Mure ja ebakindlus peletavad rahaässadel ettevõtete ostmise mõtted peast

See on madalaim kvartalinumber alates 2016. aastast. Põhjuseks on kasvav ebakindlus, mis on pärssinud ettevõtete ülevõtmislusti, kirjutab Reuters.

Mure USA ja Hiina vahelise kaubandussõja pärast kukutas maailma majanduskasvu, mistõttu tehakse ka vähem ühinemis- ja ülesvõtmistehinguid, kuigi olud tehinguteks odavava finantseerimise ja aktsiaturuge kõrgeseisu tõttu on head.

Iseäranis tugevalt on koomale tõmbunud USA ülevõtmistehingud. USAs kukkusid sellised tehingud aastases arvestuses 40 protsenti, 246 miljardi dollarini.

Aasias on ülevõtmistehingud kahanenud viiendiku võra, 160 miljardi dollarini. Iseäranis on protestide tõttu küsimärgi alla Hongkongi kui finantskeskuse tulevik.

Ainus koht, kus ülevõtmistehingud näitasid kasvu, oli Euroopas, kus see kerkiks aastaga 45 protsenti, 249 miljardi dollarini.