Mure kapitalismi tuleviku pärast kasvab. Kas liberaalsel vabaturul põhinev senine majandusmudel vajab remonti?

Üheks põhjuseks on asjaolu, et prominentideks on tõusnud sotsialistid nagu Alexandria Ocasio-Cortez, kes on rambivalgusesse tõstnud kriitikud, kellel vanasti poliitilisse peavoolu asja ei olnud. Aga lisaks sellele on kõige mõjuvõimsamad hääled hoopis ettevõtete juhid, kes vaieldamatult on ise praegusest mudelist kõige rohkem kasu lõiganud.

Mullu JP Morgan Chase’i juhina 30 miljonit dollarit teeninud Jamie Dimon pühendas aktsionäridele saadetud kirjas mitmeid lehekülgi nn Ameerika unistuse räsitusele ning äriettevõtete rollile selle taastamisel. Muuhulgas märkis ta, et kapitalism on miljardeid inimesi vaesusest välja toonud, kuid oleks vale öelda, et tal ei ole puudusi, oleks vale väita, et ta ei jäta inimesi kõrvale ning et mudelit ei saaks parandada.

Ta möönis, et ettevõtted- samuti nagu valitsused, ametiühingud ning erinevad huvigrupid -on muutunud väga enesekeskseks, viidates maksuseaduse aukudele, millega ettevõtted sellest mööda hiilida saavad. Olles sisuliselt ühiskonna probleemidest kasu lõiganud, võiksid nad nüüd neile probleemidele rohkem tähelepanu pöörata.

„Ameerika peab suurendama kulutusi infrastruktuuri ja haridusse ning see võib tähendada, et rikkust tuleb rohkem maksustada,“ märkis ta.