Murettekitav uuring: enam kui pooled maailma pankadest on tulevase kriisi eel liiga nõrgad

Liiga suurte kulude tõttu on paljud pangad riskantsed, kui majanduses peaks seis hapuks minema. McKinsey soovitab pankadel arendada tehnoloogiaid, delegeerida tegevusi väljapoole ning vajadusel ühineda.

„Me usume, et oleme jõudnud majandustsükli sellesse faasi, kus pangad peaksid tegema julgeid liigutusi, sest nad ei ole hea seisus," ütles McKinsley vanempartner Kausik Rajgopal intervjuus. „Sellises tsükli hilises faasis ei saa keegi loorberitele puhkama jääda."

Viimase suure kriisi järgse dekaadi jooksul on finantssektor näinud tugevaid innovaatilisi lahendusi. Sektorisse on tulnud uusi tegijaid finantstehnoloogia start-upide ja ka suurte hiidude nagu Apple'i ja Google'i emafirma Alphabeti näol. Pangad on kaalunud, kas idufirmadega võistelda, nende partneriks asuda või neid üle osta.

McKinsley, kelle klientideks on maailma suurimad korporatsioonid, konsulteerib kliente nii strateegiate, tehnoloogiate kui ka ühinemiste osas. Lisaks ka aktsiaturgude ja muu osas. Raportis ütlevad nad, et pankadel on oht jääda uutest tegijatest maha, sest konkurendid on muutnud klientide käitumist. Viimased pankade pingutused muutuda efektiivsemaks ei ole tulemusi andnud.

McKinley sõnul suunavad tavapangad vaid 35% oma tehnoloogiaeelarvest innovatsiooni. Uued finantstehnoloogia ettevõtted panustavad aga lausa 70%. Seoses regulatsioonide muutusega ja uute tegijate lihtsamini turule saamisega võtavad uued vanadelt pankadelt äri vaikselt üle.

Et olukord oleks vanadele tegijatele veel nutusem, siis lähevad uued tegijad üha enam finantsasutustele enim sisse toovate segmentide järele - näiteks krediitkaardid.