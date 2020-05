Murettekitavad näitajad: Eesti majandus pöördus langusesse juba enne kriisi

Jooksvates hindades moodustas SKP 6,5 miljardit eurot. Lisandväärtus kasvas 2% ning eelkõige vedasid seda kasvu info ja side tegevusala koos ehitusega.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Robert Müürsepa sõnul on märgatavast koroonaviiruse mõjust eelneva puhul veel raske rääkida. „Küll aga on viirusel ilmselt olnud juba negatiivne mõju kaubandusele, transpordile ning majutusele ja toitlustusele," lisas ta.

Majanduslanguse peamiseks põhjuseks on netotootemaksud, mis langesid esimeses kvartalis 18,8%. Eelkõige tingisid selle käibemaksu ja kütuseaktsiisi laekumiste vähenemised.

Sarnaselt kaubanduse aeglustumisele ja langusele käibemaksu laekumises, aeglustus märgatavalt ka eratarbimise kasv. Eratarbimine kasvas vaid 0,3%, mis on kõige nõrgem näitaja pärast eelmist suurt kriisi.

„Kuigi investeeringud langesid 6,9%, siis ei saa me siin samuti rääkida koroonaviiruse mõjust. Pigem on põhjusteks töötleva tööstuse pikemaajalisem langustrend ja lisaks oli eelmise aasta esimeses kvartalis väga kõrge investeeringute tase, millega võrrelda," selgitas Müürsepp.

Rahandusministeeriumi arvates pidas Eesti majandus tervikuna keerulistele oludele esimeses kvartalis siiski hästi vastu. "Maksude laekumise erinevad aspektid moonutasid koondpilti oluliselt negatiivsemaks. Jätkusid mitmed varasemad trendid, nagu energeetikasektori kahanemine," leidis rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben.

Ta tõi välja, et kui Eestis langes SKP 0,7 protsenti, on see Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega võrreldes hea tulemus ning kriis meie majandusnäitajatesse veel ei jõudnud.

"Kuna meie majanduse viimaste aastate kasvutempo on olnud väga kiire, siis peaks aasta alguse arengutest parema pildi andma võrdlus eelneva ehk 2019. aasta viimase kvartaliga. Selles võrdluses kahanes meie majandus statistiliselt 3,7 protsenti, mis on ka euroala keskmine. Eesti puhul jätab see arv aga olukorrast põhjendamatult negatiivse pildi," selgitas Aben.

"Statistiliselt mõõdetava SKP võib lahutada kaheks komponendiks - lisandväärtuseks ja netotootemaksudeks. Lisandväärtus iseloomustab paremini sisulist majandusolukorda, samas kui netotootemaksud võivad olla mõjutatud maksupoliitika muudatustest ja ettevõtete reaktsioonist sellele.