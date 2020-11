Must reede. Kas kaupmehed tahavad teenida kasumit inimeste tervisega riskides?

„Mustal reedel kõik kaubad –50%.” „Kogu kaup –60%, kaupa piiratud koguses.” Novembri viimane reede on traditsiooniliselt suur jõuluhooaega sissejuhatav ostupäev. Ka COVID-19 pandeemiast räsitud aasta ei ole erand ja hoolimata üha kasvavast nakatunute arvust kutsuvad kaupmehed sooduspakkumistega kliente nii veebikauplustesse kui ka füüsilistesse poodidesse. Eesti inimene on hinnatundlik ja kampaaniad suurendavad müüki. Aasta viimased kolm kuud on kaupmeeste jaoks traditsiooniliselt kõige parem aeg. Siis teenitakse suur osa kasumist.

„See ei ole vastutustundlik korraldada praeguses olukorras kampaaniaid ja kutsuda kokku inimesi,” kinnitas terviseameti juht Üllar Lanno eilsel pressikonverentsil. Ta lisas, et kaubandusettevõtted peaksid tõsiselt mõtlema, kas praeguses olukorras enda kasumi esikohale seadmine ei ole mitte haiglates toimuva naeruvääristamine.