Musta raha vastasesse võitlusse haaratakse veel üks valdkond

„Kui Eestis tundub see 10 000 eurot kõrge piir, siis rahvusvahelises mõttes on see koduperenaise kunstiost, kus ta ei pea isegi oma abikaasale helistama, et seda kinnitada. See on keskklassi nothing,“ lausus galerist Olga Temnikova rahapiiri kohta.

Sisuliselt tähendab muudatus seda, et kunsti müüjatele, vahendajatele ja ostjatele laienevad samad nõuded kohaldada rahapesu tõkestamiseks mõeldud hoolsusmeetmeid – eeskätt nõue tunda oma klienti ja säilitada tema kohta kogutud andmeid.

