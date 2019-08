Mustakivi tee pikendus tekitab kohalikes vastumeelsust

Lasnamäe ja Pirita vahel puudub suurem otsetee ja seetõttu ummistavad autod kahe linnajao vahelisi muid väiksemaid teid ja ristmikke. Uus tee mööduks eramute lähedalt, kuid need ei jää otseselt selle äärde. Teepikendus läbiks ka roheala koos kaitse all oleva paeklindiga, vahendas ERRi uudisteportaal „Aktuaalset kaamerat”.

„Selle mõju tuleb lihtsalt arvesse võtta ja selle lahenduse koostamisel vastav lahendus koostada, aga mõlema linnaosa planeeringu järgi on see teerajatis selles asukohas ette nähtud sellisena, et sinna tekib uus tänavahaljastus," selgitas Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.

„Viimsi ei maksa ju neid teid kinni, tallinlane maksab need kinni. Me maksame kinni selle, et meie elukeskkond muudetakse halvemaks. Me näeme igapäevaste liiklejatena, et on oluliselt lihtsamaid, mõjukamaid lahendusi, kuidas seda liiklust paremini korraldada, mitte inimeste tagaaedadesse ja läbi looduskaitseliste objektide ehitada täiesti uut teed," oli kohalik elanik Andres Sang pahane, lisades, et uuest ühendusteest kujuneb selle kasutamise mastaapsuse tõttu magistraal.