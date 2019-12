Mustamäel kortermajaks ehitatud hostel sai kasutusloa. Linnaosa vanem: seadusandlus lubab, aga linn ei tolereeri seda

Kuigi hoonele anti kasutusluba, siis Laatsi see ei rõõmusta. Tema sõnul maja sinna piirkonda ei sobi ja kuigi seadusandlus lubab, siis linn sellist skeemi ei tolereeri. „Meil on kahju, et selline olukord sai üldse tekkida," lausus Laats. „Aga vähemalt on neil olemas piisav hulk parkimiskohti, mis oleks ära kadunud kui teine projekt oleks käiku läinud."

Laatsi sõnul on linnaosa valitsusel info, et analoogse mudeli järgi plaanitakse püstitada maja ka Mäepealse rajooni, kuid seda loodetakse takistada.

Scandium Kinnisvaral arendusjuht ja partner Kalle Aron rõõmustas, et Laki 24 sai kasutusloa. „Linnavalitsusega on meil suhted jätkuvalt head ja töised - lihtsalt jah - kõik võtab omajagu aega," sõnas ta.

Aron ütles, et teise maja ehitamise plaan on jõus aga kuna ehitusloa taotlemise protsess on alles varases staadiumis, siis täpsematest tähtaegadest on hetkel vara rääkida.

Laki 24 maja on endine Eesti Energia peahoone, mille Scandium Kinnisvara ostis poolteist aastat tagasi 1,9 miljoni euroga. Arenduse korterite ruutmeetrite arv jääb põhiliselt 12 ja 20 vahele ning praeguseks on kõik müüdud.

Scandium Kinnisvara on spetsialiseerunud väikekorterite ja üürimajade loomisele. Ettevõtte kolme omaniku hulgas on ka näiteks investor ja „Rikkaks saamise õpiku" autor Jaak Roosaare. Firma käive oli 2018. aastal 3,76 miljonit eurot ja kasum ligi 2,4 miljonit.