Mustamäele kerkib uus ärikvartal

Arendaja hinnangul pole Kadaka piirkond veel kaugeltki oma kogupotentsiaali saavutanud ning lähitulevikus on sinnakanti lisandumas veelgi äri- ja elamispinda.

„Tänase seisuga on Laki tänav keskkonnana omajagu amortiseerunud ning sealne kinnisvara pahatihti vanemapoolne. Samas asukohal on nii magistraalide kui ka kesklinna läheduse tõttu kõvasti potentsiaali ning nõudlust kaasaegsemate äripindade järele jätkub," ütles Favorte projektijuht Madis Lett. „Joostimäe 3 ja 5 ning Kadaka 42b ja 42c kinnistutele kerkib 17 000 ruutmeetrine ärikvartal, mille südameks on Kadaka Trade Center ehk KTC. Planeeritav investeeringu maht on 12-15 miljonit eurot ning projekt peaks valmima kolme aasta jooksul," lisas Lett.

Piirkonna tugevustena toob arendaja veel välja suurte Kristiine ja Mustamäe kaubanduskeskuste läheduse ning ühtlasi võiks tulevases kvartalis omale sobiva pinna leida ülikooli läheduse tõttu ka TTÜ-ga koostööd tegevad tehnoloogiaettevõtted. „Võib ju tunduda, et piirkond on välja kujunenud sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuriga, aga reaalsuses linn pidevalt areneb. Nii Favorte rajatav ärikvartal kui ka näiteks läheduses kerkivad elamurajoonid annavad piirkonnale kindlasti uue hingamise ja muudavad selle atraktiivsemaks elu- ja töökeskkonnaks," ütles Lett.