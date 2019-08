Müstilised summad: notar võib teenida 15-kordse riigikohtuniku palga

Notarite koda väidab ka, et teenuse kättesaadavus halveneks, sest pikenevad järjekorrad. Konkurentsiamet põrmustab oma analüüsis kõik väited, vastates näiteks viimasele, et ükski notar ei saa endale lubada olukorda, kus tal kasumlikumaid tehinguid peale ei tule, kuid teisi toiminguid lihtsalt ei tee. "Notariaadiseaduse järgi on notaril ametitoimingu tegemise kohustus, mis on menetluslikult tagatud ja kohtulikult jõustatav," meenutab amet.