Müük langeb: ka Stockmann taotleb saneerimist

Koroonaviiruse tõttu langes märtsis Stockmanni klientide arv, mida veebipoe kasutajate kasv pole suutnud kompenseerida, teatas ettevõte.

Saneerimine ei puuduta grupi kauplusi Balti riikides ega Lindexit.

Ettevõtte nõukogu märkis, et Stockmanni äri on elujõuline ja selle saab taastada, mistõttu otsustati restruktureerimise kasuks.

Stockmanni tegevjuht Jari Latvanen ütles, et ettevõte on töötanud äritulemuste parandamise nimel, kuid koroonaviirus on sundinud otsima uusi variante edasiliikumiseks.

Saneerimisest on tänaseks teatanud ka kaubanduskeskuse T1 omanikfirma ning rõivatööstus Baltika.