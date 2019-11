Muutus autoäris: Veho Eesti saab uue omaniku

"Antud müügitehing võimaldab meil keskenduda Silberauto omandamisele ja arendamisele Baltimaades ning Mercedes-Benz sõidukite esindamisele ja jaemüügile," sõnas Veho Balti riikide juhataja Kenneth Nyman.

Veho on 1939. aastal rajatud automüügi ettevõte Soomes, mis tegutseb lisaks Soomele Rootsis ja Baltimaades. Ettevõte rajati Mercedes-Benzi partnerina ja see kaubamärk on Veho strateegias endiselt kesksel kohal.

Veho äritegevus hõlmab laia valiku erinevaid transpordiga seotud teenuseid ja lahendusi alates sõiduautodest kuni raskeveokiteni. Möödunud aastal ulatus ettevõtte käive 1,2 miljardi euroni, sellest viiendik tuli Rootsist ja Baltimaadest.

Bassadone Automotive gruppi kuuluv Auto-Bon OY impordib ja müüb Citroën ja Peugeot' sõiduautosid ja kaubikuid ning nende varuosi ja lisavarustust Soomes. Eestis tegutsev ettevõte Auto-Bon OÜ esindab ja müüb Peugeot' sõidukeid.

Veho Eesti loodi 1992. aastal. Ettevõte impordib Citroën sõiduautosid ja tarbesõidukeid Eestisse, Lätisse ja Leetu. Lisaks tegeleb ettevõte Honda jaemüügiga Tallinnas. Veho Eesti käive ulatus möödunud aastal 74 miljoni euroni, ettevõttes töötab 121 inimest.

Poolte kokkuleppel on tehingu maksumus ja muud täiendavad detailid konfidentsiaalsed. Tehingu lõplikuks jõustumiseks peavad sellele loa andma riikide konkurentsiametid.