M.V. Wool: meie tooted on ohutud

Ettevõte soovib täielikult välistada listeeriabakteri tüübi ST1247 esinemise tehases, milleks esitas 13. novembril veterinaar- ja toiduametile (VTA) tegevuskava nimetatud bakteritüübist vabanemiseks.

„VTA-ga on meil kokkulepe, et täpne tegevuskava selgub peale M.V.Wooli Harku tehasest 23. oktoobril võetud proovide sekveneerimist ehk tüve määramist. Seni jätkab M.V.Wool tootmise regulaarse puhastamise ja kontrolliga, et tagada toidu ohutus," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool. Ta lisas, et ettevõte ootab VTA juhtkonda tehasesse, et nad saaksid isiklikult tutvuda M.V.Wooli jõupingutustega puhta toidu tagamisel.

Vetevool kinnitas, et igasugune listeeriast tingitud oht rahva tervisele on välistatud, kuna M.V. Wooli Harku ja Vihterpalu tehastele on kehtestatud nulltolerants ning tarbijateni jõuavad vaid kvaliteetsed tooted. „Käesoleval aastal ei ole esinenud ühtegi ST1247-st tingitud listeeria haigusjuhtu. Seda kinnitasid 29. oktoobril maaeluministeeriumis toimunud toiduohutuse ümarlauakohtumisel nii terviseameti kui ka VTA esindajad. Ümarlaual osalejad olid üksmeelselt nõus väitega, et kuna 2019. aastal ei ole Eestis registreeritud ST1247 põhjustatud listerioosijuhtumeid, siis see viitab M.V.Wooli poolt kasutuselevõetud meetmete asjakohasusele puhangu ohjamisel. Seega, meetmed on olnud tõhusad ja piisavad, nii et reaalset ohtu, mida ST1247 võiks põhjustada inimese tervisele ja elule, täna ei eksisteeri."

Uute leidude listeeriabakter pärines toorainest