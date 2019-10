M.V. Wooli kalatööstuse proovist leiti ohtlik bakter. Firma: väljuvatele toodetele kehtib bakteri osas nulltolerants

Saatejuht Johannes Tralla sõnas otse-eetris, et laiema avalikkuse ette jõuab esimest korda info, et täna tuli veterinaar- ja toidulaborist kinnitus, et eelmisel nädalal M.V. Wooli kalatööstusest väljunud tootest leiti proovivõtmise käigus listeeriabakter.

Järvik ütles, et teisipäeval pärast tööd kella 18 paiku helistas talle ministeeriumi asekantsler, kes väitis, et tõenäoliselt on proovidest leitud uusi jälgi. "Rohkemat ma ei tea," lisas minister.

Intervjuu käigus rõhutas ta korduvalt, et kindlaid fakte praegu pole. "Kuni ei ole kindlaid tõendeid minu laual, ei saa mina väita, et toodete tagajärjel on keegi surnud. Palun esitagu VTA, või kes iganes seda väidab, kindel surmatõend," rääkis ta.

Järvik ütles sedagi, et ta ei heitnud VTA-le ette tehase kontrollimist, vaid seda, kuidas sellest meedias räägiti. Ta ütles, et see oli ka põhjus, miks ta saatis pressiteate, kus soovitas kalatööstusel VTA vastu kohtusse pöörduda. Värskete uudiste kohta märkis ta, et kõrvalekalletest (bakteri leidmine - toim) saab pikemalt rääkida homme (kolmapäeval), kui rohkem infot.

Küll aga viitas Järvik, et VTA juhil on vajadusel õigus tehas ka kinni panna ehk seda saneerida. "Ma toetan teda, kuid ta nii otsustab teha. Sellest tuleb teavitada ministrit ja minister peab määrusega kehtestama seadusest tuleneva korra. Minu poole pole siiani pöördutud."

Kalatööstus: bakter leiti ühest proovist, ülejäänud olid puhtad

Kell 23.36 saatis M.V. Wooli esindav PR-firma teate, kus öeldakse, et listeeriabakter leiti tehases ühest osaproovist, ülejäänud 39 proovi on puhtad.