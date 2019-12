M.V.Wool alustab 125 töötaja koondamist

Peale Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) ettekirjutust, millega amet peatas ettevõtte tegevuse, esitas M.V.Wool Töötukassale teate kollektiivsest koondamisest. Seaduses ettenähtud töötajate informeerimise ja konsulteerimise protsess lõpeb 14. detsembril, mil M.V.Wool alustab koondamisega. Ettevõte teeb koostööd Töötukassaga ja osutab koondatavatele igasugust toetust.

M.V.Wool jätkab kuni käesoleva nädala lõpuni Harku ja Vihterpalu tehaste süvapuhastust, mis algas peale VTA 25. novembri 2019 ettekirjutust ettevõtte tegevuse peatamiseks. M.V.Wool ootab VTA-d vahetult pärast süvapuhastust võtma uusi listeeriaproove.

„Käimasolev süvapuhastus ning listeeriaga võitlemise tegevuskava ei anna M.V.Woolile paraku garantiid, et ametnikud lubavad lähiajal ettevõttel tegevust jätkata. Hoolimata sellest, et M.V.Wooli toodetes ei ole kunagi tuvastatud Euroopa Liidus valmistoidule kehtestatud listeeria piirnormi ületamist. Lisaks on VTA avalikkusele kinnitanud, et tarbijateni jõudev toit ohutu ning tooted jäid ka pärast M.V.Wooli tehase sulgemist müügile. Samuti ei ole Eestis tänavu ükski inimene haigestunud listeeriabakterist ST1247, mida on seostatud meie ettevõttega. Meie ressursid on ammendumas ja peame seda olukorda ka töötajatele tunnistama,“ ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

Vetevool lisas, et VTA ülesanne on selgitada, kuidas on nende drastilised sammud seotud rahva tervise või toiduohutusega olukorras, kus listeeriabakter on üldlevinud ja esineb kõikjal looduses.

„Lõplikult ei saa välistada ettevõtte tegevuse taastamist, aga hetkel me ei tea, kas see toimub käesoleval või järgmisel kuul või üldsegi mitte,“ lisas Vetevool.