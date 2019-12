M.V.Wool hakkab homme töötajatele koondamisteateid jagama

"Koondamisteated antakse töötajatele üle vastavalt seadusele hiljemalt nädala alguses, 14. detsembri seisuga," kinnitas ettevõte.

Töötajad, kes homme tööl, saavad need kätte homme. Palju selliseid töötajaid on, ettevõte ei avaldanud.

M.V.Wooli üks omanikest, nõukogu esimees ja ettevõtte ostujuht Meelis Vetevool selgitas nädal tagasi, et koondamisprotsess käib vastavalt seadusele. Inimesed, kes on ettevõttes töötanud kuni viis aastat, nendele teatatakse ette 1 kuu ja makstakse ühe kuu hüvitise. Inimestele, kes on töötanud 5-10 aastat, teatatakse koondamisest ette kaks kuud ja nad saavad ühe kuu hüvitise. Üle 10 aasta töötanud inimesi teavitatakse ette kolm kuud ette ning makstakse hüvitis. Täpselt vastavalt seaduses ettenähtule.

Vetevool kinnitas, et inimesed on palgal seaduses ette nähtud kuud.