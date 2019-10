M.V.Wool kutsub toiduameti nõudel jaekaubandusest tagasi graaviforelli pakid

Eri proovid on järgmised:

A-proov: on proov, kus M.V.Wooli tehas võtab proovi suurest tootepartiist tootmises, mille alusel ettevõttel on õigus toode turule saata, kui listeerianäit 25 grammis on null;

B-proov – on järelevalveproov VTA poolt, mis on võetud kauplustest või tehasest;

C-proov – on proov, mis on võetud samast partiist, kust B-proov, mis viiakse teise akrediteeritud laboratooriumisse.

1. oktoobril 2019 võeti M.V.Wooli tootmisest 21 pinnaproovi ja neli tooraineproovi, kust listeeriabakterit ei leitud. Kolmest kalatootest võetud 15 osaproovist ühes esines listeeriabakteri leid 25 grammis tootes. Viimase kolme kuu jooksul on ettevõttest võetud üle 200 pinna- ja puhtuseproovi, mis ükski ei ole näidanud listeeria esinemist tehases.

Kuna listeeriabakter esineb kõikjal looduses, siis kalakasvatused teevad endast kõik oleneva, et kontrollida tooraines bakteri olemasolu. Kuid ikkagi on võimalus, et mõnes üksikus kalas see bakter esineb. Sellepärast ongi kehtestatud tooretele kalatoodetele toiduohutuskriteeriumid, mis lubavad listeeriabakteri sisaldust kuni 100 cfu/g.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning on kehtestanud listeeriabakteri esinemisele nulltolerantsi. Viimasel kuuel kuul tootmises tehtud proovid kinnitavad, et ettevõtte tooted vastasid piirnormidele suure varuga.