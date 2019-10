M.V.Wool peatab Harku tehases kaheks päevaks tootmise

Lisaks kasutab ettevõte listeeria tõrjumiseks iga tööpäeva lõpus toimuvat süvapesu ning tootmispauside ajal pestakse tootmisliine osoneeritud veega. Tarvikute puhastamiseks kasutatakse desinfitseeriva toimeainega lappe ning desinfitsaatoreid. Iga päev toimub tarvikute, sh kääride, nugade, metallkinnaste, teritajate jm sterilisatsioon temperatuuril vähemalt +83°C.

Ettevõte kaalub säilivustähtaja lühendamist praeguselt 30 päevalt toodetes, kus ei kasutata listeeria arengut pärssivaid säilitusaineid.

M.V.Wool kasutab 4. oktoobrist tehase desinfitseerimisel iganädalaselt bensalkooliumkloriidi, mis sisaldub keemilises aines P3-triquart. Eesti Genoomikainstituudi hinnangul on listeeriatüvi ST1247 sellele ainele väga nõrga vastupanuvõimega. Keemiline aine ei puutu kokku kalatoodetega.

M.V.Wooli meetmed on vastuseks VTA kirjale 11. oktoobrist, millele M.V.Wool täna ametlikult vastas. Kirjas edastas VTA M.V.Woolile protokolli 11 tooteproovi sekveneerimise tulemustega; kõik protokollis näidatud ST1247 tüvega proovid olid võetud enne 4. juulit väljunud toodetest. M.V.Wool tellis samadele partiidele listeeria arvulise määramise sõltumatus laboris ning ükski proov ei ületanud 10 cfu/g (lubatud piirmäär on 100 cfu/g) ehk kõik proovid on ohutud. Nagu öeldud, ka ettevõtte pinnaproovid on olnud alates 1. juulist 2019 puhtad.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning järgib VTA poolt kehtestanud nulltolerantsi nõuet listeeriabakterile tehases. Alates juulist 2019 ettevõtte tootmispindadelt võetud 195 puhast proovi kinnitavad, et tehasest on suudetud listeeria välja juurida.