M.V.Wool sõdib vastu VTA ettekirjutusele, mis käsib kõik laos olevad tooted hävitada

„Vaatame M.V.Woolile VTA poolt tehtud ettekirjutust tegevuse peatamise kohta ja oleme nõutud. Kas oleks keegi asjatundja, kes inimkeeles seletaks ära, kuidas aitab ohutu toidu tagamisele ja tootmises esinenud tüve ST1247 elimineerimisele kaasa nõudmine hävitada kogu eraldi paiknevas logistikalaos olev tooraine ja ka valmistoodang, mis ootab klientidele viimist ja vastab nulltolerantsi nõudmistele,“ lausus M.V.Wooli müügidirektor Indrek Rajangu.

Tema sõnul on ettevõtte laos on kümnetes tonnides erinevaid üle maailma imporditud originaalpakendites sügavkülmutatud tooraineid, mis ei ole kunagi sattunud tööstusesse vaid on liikunud otse autodelt sügavkülma lattu: heeringas (Norra), heeringafilee (Norra), skumbria (Norra), heik (Argentiina) jne. Rajanngu tõi näiteks, et hävitada tuleb ka valmistooted nagu "Marineeritud angersäga" ("Parim Eesti toiduaine" konkursi Grand Prix võitja aastast 2013), samuti teised tooted, mis on marinaadis keedetud ja steriilsetesse purkidesse suletud.

Kokku on ettevõttel laovarusid kahe miljoni euro väärtuses.

„Eelpoolnimetatud tooted ja paljud teisedki ei oma isegi teoreetilist võimalust (listeeria hävib 73C juures) tüve ST1247 edasikandmiseks. Logistikaahelast (ladudest ja autodest) ei ole tüve ST1247 leitud. Miks tuleb täiesti ohutud kvaliteetsed tooted hävitada,“ rääkis Rajangu.