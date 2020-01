M.V.Woolil võtab taastumine vähemalt aasta

"Kõik läheb samm-sammult, pisitasa. Oleme praeguseks juba 15-20-protsendilise käibe juures. Kolm nädalat oleme töötanud. Ega see ei ole nii lihtne (käivet taastada - toim.). Me taastume siin aasta otsa selle asja pärast," rääkis Vetevool täna ERR-ile.

Tema sõnul tegeleb ettevõtte oma koha tagasivõitmisega turul. "Kõigepealt on vaja saada kliente tagasi – kliendid on juba teistega kokku leppinud, kauplustes on teistele ruumi antud, meil ei ole enam nii palju. See on nagu alguses ikka, pikk vaevaline protsess. See võtab aega kindlasti aasta kui mitte rohkem," tõdes Vetevool.

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) käskis novembris M.V.Woolil peatada tootmistegevuse selle Harku ja Vihterpalu tehases. M.V.Wooli Vihterpalu tehas taaskäivitati pärast süvapuhastust 2. jaanuaril ning nädal hiljem jätkus töö ka ettevõtte Harku üksustes.

