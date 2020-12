MyFitnessi juht koroonapiirangutest: loodame jõusaalid avatuks jätta. Valitsuse otsus on arusaamatu

Tänases valitsuse ettekirjutuses seisis: "Alates 14. detsembrist on kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvitegevus ja sporditegevuse nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb üksnes individuaaltegevus, -õpe ja –sport ning distantsilt pakutavad tegevused."

Torn ütleb, et oma meeskonnaga on neil pooleli arutelud, kuidas edasi. Esmane tegevusplaan on paigas.