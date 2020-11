Naabrite vastuseis Piritale plaanitud Maximale ei näita vaibumise märke

Eile õhtul toimus Pirita linnaosa valitsuse saalis Merivälja tee 80, Puki tee 29 ja 31 kinnistute (Maxima) detailplaneeringu tutvustav avalik arutelu, kus tutvustati poe uut lahendusprojekti ja kuulati ära kõik vastuväited.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul on kemplus Piritale Maxima poe ehitamiseks kestnud umbes kümme aastat ning ühist keelt ei leitud ka detailplaneeringu muutusi tutvustaval arutelul, mille korraldas lahenduse koostanud AS K-Projekt.

„Nii nagu aastaid tagasi, on kauplusehoone ehitamise vastu peamiselt tulevase poe lähedusse elamise soetanud naabrid. Põhilise vastuargumendina toodi esile, et uus kauplus toob kaasa liikluse tihenemise ja see hakkab häirima kohalikke elanikke,” sõnas Liinat.

Liikluskoormuse suurenemine ongi seni olnud naabrite üks peamisi etteheiteid jaeketile. Liikluskoomuse kohta on K-Projekt tellinud uuringu inseneribüroolt Stratum OÜ, mida arutelul põgusalt tutvustati ning uuringu kohaselt ei too kaupluse rajamine kaasa piirkonnas ummikuid.

Teine naabrite peamine vastuargument on olnud tulevase kauplusehoone lähedus naabermajadele. Siingi on Maxima elanike soovidele vastu tulnud ja vähendanud oluliselt hoone mahtu ning nihutanud selle Puki teest kaugemale. Samuti on kaupluse juurde kavandatud kõrghaljastusala.

„Kuigi Maxima on püüdnud elanikega kompromissi saavutada, ei jäänud naabrid ka pärast põhjalikku uue poelahenduse tutvustust rahule,” tõdes Liinat ja lisas, et eriarvamustel poe suhtes on ka Pirita elanikud. Näiteks Padriku kogukond toetab poe rajamist.

Arutelul sai oma seisukohtade avaldamiseks ja küsimustele vastamiseks sõna ka Maxima esindaja. Nüüd on pall K-Projekti käes, kes ettepanekud veel kord läbi vaatab ning pöördub Merivälja tee 80, Puki tee 29 ja 31 kinnistute detailplaneeringuga taas Tallinna linnaplaneerimise ameti poole ja seejärel jõuab see Pirita linnaosa valitsusse.

Pirita üldplaneering näeb alale ette ärihoone ehitust. Kinnistud kuuluvad Maximale. Poeketil on plaanis rajada sinna Maxima XX kauplus.