Nädal äreval kaubandussõja rindel: pinget ja ehmatusi jagus investoritest põllumeesteni

Romet Kreek reporter RUS

USA president Donald Trump survestas 7. augustil USA keskpanka intressi alandama Foto: Scanpix/ CHINE NOUVELLE/SIPA

Enam kui nädala on börsidel väga ärevad ajad. Kord on võtnud maad must masendus, olgu selle põhjuseks USA presidendi Donald Trumpi säutsud või uudised Hiinast, siis jälle lootus, et äkki ikka nii hulluks asi ei lähe ning vahel on ka makromajanduslikes näitajates paistnud pilvede vahelt päikesekiir.