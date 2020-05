Nädal kinnisvaraturul: hipistunud ettevõtjad püüavad niigi poolkoomas ühiskonnale lillelõhnalisi rahusteid süstida

Esialgsetel andmetel tehti aprillis Tallinnas kokku 397 korteriomanditehingut. Mullu samal ajal oli see 797, tänavu märtsis veel 699. Mujal linnades pole seis parem, Tartu märtsikuine 151 tehingut langes aprillis 84 peale (mullu aprillis 182), Pärnus 91 pealt 41-le (mullu aprillis 103), Narvas 74-lt samuti 41 tehinguni (mullu aprillis 74).

Inimesed on krampis ja lükkavad tehinguid võimalusel edasi, sest ebakindlust on õhus palju. Kellel kuu või kolme pärast töökohad alles on, ei tea mitte keegi. Ja sellises teadmatuses lükatakse laenu võtmine ja kinnisvara ostmine lihtsalt edasi. Eesti Konjunktuuriinstituudi tarbijakindlust kajastav indikaator kukkus aprillis kolinal varasema -2 pealt tasemele -18, mis on juba samas suurusjärgus eelmise finantskriisiga.

Koroonahirmust hakatakse tasapisi lahti saama, kuid majanduse avamine läheb oodatult vaevaliselt. Nädalavahetusel küll istusid inimesed juba välikohvikute terrassidel ja jõid allahinnatud õlut, aga see on üksik sinilill keset sammaldanud peenart.

Eelmise aasta lõpus oli töötuse määr Eestis üks ajaloo madalamaid - 4,4%. Praegu on see värskete andmete kohaselt juba 7,4% ja koondamisuudiseid loeme iga päev. Paraku koondamiste laine alles algab, kui riiklikud toetusmeetmed lõppevad. Olulisem protsentidest on töötus absoluutarvudes. Nädala alguses toodi välja ametlik töötute hulk - 47 889 inimest.

Kas juba makseraskused?

Asjad on liikunud loogilist rada. Kõigepealt kaob ära turvatunne, siis lükatakse kestvuskaupade ja kinnisvara soetamine edasi, tehingute arv langeb. Kriiside standardmuster annab alust tuletada, et väheste tehingute tõttu hakkab pakkumiste arv kasvama ja sellega koos suureneb ka surve hindadele.

Nädala jooksul siiski olulist müügi- ja üüripakkumiste arvu kasvu suuremates linnades polnud. Ehkki enamusel elanikkonnast säästud puuduvad, siis kodu on viimane, mis raskel ajal müüki paisatakse ja Pindi Kinnisvara igapäevase seire kohaselt on pakkumiste turg hetkel stabiilne. Maakeeli tähendab see seda, et inimesed ei ole (veel) makseraskustesse sattunud.