Nädal kinnisvaraturul: kinnisvaraturu järgmine ohver on teada, üks müüt sai murtud ning ostjate sekka on tulnud rahakad inimesed

2008. aastal lahvatanud finantskriisi ajal kõlasid skeptikute „pole võimalik" hüüded kuude kaupa - kinnisvarahindade langus pole võimalik, palkade langus pole võimalik, aktsiahindade langus pole võimalik. Nüüd pani naftafutuuride turg asja kiirelt paika. Kui „mustast kullast" lahti saamiseks tuli peale maksta peaaegu sama palju, kui on selle ladustamiskulu jäätmejaamades ehk väärtuslik tooraine võrdsustus hetkeks rämpsuga, on tõesti kõik võimalik, seda enam, et majanduskriisi mõistes oleme alles eelmängu faasis.

Siiani on aga Eesti kinnisvaraturg võrdlemisi rahulik. Nagu varasemalt olen kirjutanud, siis seirab Pindi Kinnisvara suuremate linnade korterite müügi- ja üüripakkumiste arvu igapäevaselt. Viimase nädala jooksul pole Tallinnas, Tartus, Narvas ega Pärnus pakkumiste arv tõusnud - nii mõnedki müügiobjektid on turult hoopis ära korjatud. Asi selles, et osade müüjate jaoks on tehing mõeldav ainult teatud hinnataseme pealt ning kui see on täna kättesaamatu, pole mõtet ennast petta.

Kui esimesena said kinnisvaraturul pihta majutuskorterid, siis nüüdseks on järg jõudnud hoonestamata elamumaadeni, mille tehingute arv on langenud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peaaegu kolm korda. Põhjus lihtne - niigi on laenu saamine raskendatud ning eramu pangafinantseeringu abil ehitamine on mitmekordse hindamisvajaduse tõttu keskmisest keerulisema finantsstruktuuriga, keerulistest asjadest aga hetkel keegi eriti midagi kuulda ei taha.

Milliseks kujuneb lõplik aprillikuine korteritehingute arv, seda saame täpsemalt vaadata järgmisel nädalal, aga aktiivsuse vähenemine on ka seal juba tuntav.

