Nädal kinnisvaraturul: mis toimub müügihindadega ning kus kasvas plahvatuslikult üüriturg?

Pindi Kinnisvara pool koostatud indeks seega kriisiolukorda veel ei kajasta. Selles, et tehinguid tehakse lähikuudel vähem ja et seetõttu tekib surve ka hindadele, on kõik ühel meelel. Teadmata on ainult kriisi ulatus ja mõju suurus, kuid kinnisvarasektori süütenöör on seekord veidi pikem ja mõjud jõuavad meieni mõnetise viitega.

Samas on kinnisvara ostu-müügiturul aastaid väldanud müüjate diktaat juba praeguseks lõppenud ning tehingu tingimused dikteerib uues olukorras ostja.

Mida nädal edasi, seda rohkem näeme, kui vaevaliselt varade müümine toimub. Huvilisi on, objektikülastusi on, kuid tehinguid jääb üha vähemaks. Kellel vähegi müüa on vaja, peab arvestama kõva kauplemisega, sest ostjad käivad läbi kõik konkureerivad pakkumised ja ostavad sellelt, kes parima hinna teeb. Täna on vara rääkida mingist konkreetsest hinnalanguse numbrist, kuid selge on see, et portaalides nähtavatel vanadel hindadel on „parim enne" tähtaeg möödas ja mida kuu edasi, seda rohkem need aeguvad.

Kogu laenusaamise protsess on muutunud aeglasemaks. Ka pangarahvas on kodukontoritesse kolitud ning kõik asjad võtavad uue töökorraga senisest kauem aega. Siiski on see ainult üks medali pool, sest pangad jälgivad ka ise väga kiivalt, mis turul toimub ning ei kiirusta laenuotsuste tegemise ja raha välja laenamisega. Kui tegemist pole just superkliendiga, kellel varasemad kohustused puuduvad (noored), sissetulek on garanteeritud ka kriisi ajal (haiglaarstid) ning inimesel on olemas ka piisav puhver keeruliste aegade üle elamiseks (keskmisest jõukamad), siis ei tasu laenuotsust ülearu kiirelt oodata. Kui palju on aga turul noori, keskmisest jõukamaid haiglaarste, kes endale uut eluaset soetada tahavad, seda kinnisvarabürood kahjuks täpselt ei tea.

Nagu juba ka varasemates ülevaadetes märgitud, siis esimesteks koroonakriisis kannatajateks kinnisvaraturul olid pealinna majutuskorterid - kuna piirid pandi kinni, kadusid ka turistid ning majutuskorterite omanikud hakkasid pikaajalist üürnikku otsima kohalikult turult. Kui Narvas ja Pärnus on viimase kuuga kasvanud üüripakkumiste arv 23% võrra, siis Tartus on kasv olnud 30% ja Tallinnas suisa 37%. Absoluutnumbrites tähendab see, et Tallinnas lisandus kuuga 500 üürikorterit.