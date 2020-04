Nädal kinnisvaraturul: õõvastav on jälgida, et arutletakse taksofirmale kümnete miljonite andmise üle, kui oluline teema on lahenduseta

Nädala absoluutseks naelaks oli kindlasti esmaspäevast tööle rakendatud notariaalse kaugtõestamise võimalus. Kui varasemalt sai seda teha vaid piiratud tehingutüüpide puhul ja valitud riikide saatkondades, siis nüüdseks on võimalusi oluliselt laiendatud ja muuhulgas saab kodudiivanilt tõusmata osta ja müüa ka kinnisvara. Asi nimelt selles, et eelmistel nädalatel hoidis terve sektor hinge kinni, mis juhtub siis, kui notaribürood ükshaaval viiruse tõttu uksi sulgema hakkavad - olid ju esimesed näited juba olemas. Küsimus pole antud juhul üldse kinnisvaraturu tervises, vaid üleüldises teadmises, et tehingute tegemise võimalus ikka jääb eksisteerima. Jääb küll ja sellega on üks pinge maas.

Üüri- ja müügipakkumiste arv pole viimase nädala jooksul Eesti suuremates linnades oluliselt tõusnud. Üürileandjatel on siiski vara hõisata, sest viimase kolme nädalaga on Tallinnas üüripakkumiste arv kasvanud tervelt kolmandiku võrra, kuna tühjaks jäänud majutuskorteritele püütakse leida pikaajalist üürnikku. Õnneks leevendab olukorda ka kevadhooaeg ning kütte arvelt vähenevad kommunaalkulud ei pane tühjade korterite omanikele hetkel liigset survet peale. Pindi Kinnisvara jälgib aga suuremate linnade statistikat edasi ja hoiame lugejaid arengutega kursis.

Veidi õõvastav on jälgida, kuidas riigivalitsejad arutlevad tõsimeeli taksofirmasse kümnete miljonite süstimist, samal ajal lonkab elementaarne matemaatika laenude all ägavatele inimestele leevendusmeetmete välja töötamisel. Kuna pangad pakuvad töö kaotanud või vähenenud sissetulekuga inimestele maksepuhkusi, pole sellele eriti tähelepanu pööratud, sest teema on justkui „laualt maas". Siiski see on asi, mida tasuks hoolega luubiga uurida - annuiteetmaksete korral on värskete laenude puhul intressimakse põhiosamaksest suuremgi ja maksepuhkust antakse ainult viimasele. Kuidas hätta jäänud inimesed ja ettevõtted intresside teenindamisega hakkama saavad, samal ajal, kui kümneid miljoneid sinna-tänna loobitakse, on siiani läbi arutamata.

Muide, eelnev on ka selgituseks, miks kinni pandud kaubanduskeskused oma üürnikke ahistavad - suuremad keskused on kõik uued ja/või hiljuti renoveeritud (loe: suure laenukoormusega) ning just intressimaksed on üheks teguriks, miks proovitakse viltuste argumentidega sulgema sunnitud poodnikelt üüri- ja kommunaalkulusid edasi küsida.