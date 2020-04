Nädal kinnisvaraturul: väljapressimised ja leige ostuhuvi. Üüriturul toimub aga see, mida arvata oli

Umbes nii võib mööduva nädala kokku võtta. Kõnede arv on kokku kuivanud, objektikülastuste arv samuti. Inimesed on mures, istuvad kodus, aitavad lastel õppida ja isegi kui terve perega kodusel režiimil olles avastatakse, et tänane elamispind on ikka kuramuse väike, siis muud mured ja ebakindlus tuleviku ees ei lase koduvahetuse teemasse süvenemagi hakata.

Majutuskorterid tulevad üüriturule

Pindi Kinnisvara analüütik hakkas kaks nädalat tagasi korterite müügi- ja üürikorterite arvu seirama. Kui mujal linnades on jääk püsinud küllaltki stabiilne, siis Tallinnas on kahe nädalaga kasvanud üürikorterite arv peaaegu veerandi võrra - valdav enamus lisandunud pakkumistest on väga heas seisukorras ja väga heas asukohas, peamiselt Kesklinnas või selle lähedal. Tegemist on tühjaks jäänud majutuskorteritega, millele otsitakse uusi elanikke. Huvitav trend on aga see, et ehkki pakkumisi tuleb peale palju, on ka nõudlus üüripindade vastu kasvanud. Salajased armupesad on asendunud karantiinikorteritega, kuid suurema nõudluse annavad needsamad inimesed, kes ei julge enam ostutehingut teha. Kuna elama kuskil peab, siis üürimine on vähemalt ajutiselt oluliselt turvalisem.

Hädas kaubanduskeskused vehivad rusikatega

Ütleb vanasõnagi, et nurka aetud koer hammustab. Paljud peaministri otsusega sulgetud kaubanduskeskused on tõsise piruka otsas - keskused on uued ja laenud nende ehitamiseks veel värsked (loe: suured), tulud aga libisevad sõrmede vahelt ära. Kui avatud keskused keelasid kukkunud käibega kaupmeestel oma poode sulgeda ja osad neist nõudsid iga sulgetud päeva eest isegi leppetrahvi, siis nüüd, peale sulgemist, on kaubakeskustel ikka veel õigust ülearugi - pindu nad avatuna hoida ei tohi, kuid paljude keskuste juristid tõlgendavad asja nii, et üürnikud peavad raha ikka edasi maksma. Juba praegu on näha, et sel teemal tuleb kümneid ja kümneid huvitavaid kohtuasju.