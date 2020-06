Nädal töötukassas. Kui suur on töötuse määr ning kes sai enim töötasu hüvitist?

Kõige enam on töötukassa töötasu hüvitist saanud endiselt töötleva tööstuse ettevõtete töötajad (32 601) ja kaubandusettevõtjad (27 100). Majutus ja toitlustus on kolmandal kohal 17 652 töötajaga. Maakondadest on ülekaalukalt teistest ees Harjumaa 83 228 hüvituse saanuga. Teine on Tartu maakond 14 223 inimesega. Ida-Virumaal on toetust taotletud 7595 inimesele.

Eelmisel nädalal taotles enim hüvitist taas Tallinkile kuuluv Hansaliin OÜ. Nende kogukolu ületas 2 miljoni euro piiri. Hüvitise saajaid oli neil kokku ligi 1800. Teisele kohale tuli AS Norma, kus 859 töötajale võeti pisut üle 900 000 euro eest hüvitist. Mahult kolmandale kohale platseerus Bolt Technology OÜ 549 töötaja ja 673 339 euroga.