Nädala tipp. Suurarenduse praagid ja arendaja sekeldused tekitavad hämmeldust

Ärilehele teada olevalt tuli siin-seal ka vesi akna vahelt tuppa ning ka seal tuli parandusi teha. Kalevi Panorama arendaja ja peatöövõtja Tycoon OÜ on mitmete alltöövõtjatega läinud või minemas kohtusse. Nende väitel on tehtud praaki, alltöövõtjad jälle ütlevad, et arendajate süüdistused on laest võetud. Näiteks on ühes lepingus kirjas, et tööde kvaliteet peab vastama tasemele B, aga nüüd nõutakse, et see oleks tehtud tasemel A. Tõde selgub kohtus.

