Nädalaks Pärnusse kolides peatub president hotellis, mis teatas hiljuti kollektiivkoondamisest

"Arvestades Covid-19 ulatuslikku levikut võtsime vastu otsuse, et Rannahotell koondab osa personalist ja kuni kevadeni osutame teenust ainult täismaja üritustena ehk teisisõnu, oleme avatud vastavalt kokkuleppele. Kui viirus lubab, siis klassikalise hotelli-restorani teenuse pakkumisega jätkame mais 2021," ütles hotelli tegevjuht Oliver Paasik.

President Kersti Kaljulaid jätkab kahe aasta eest alguse saanud tava töötada sügisel püsivalt väljaspool Tallinna. Tänavu saab 15.-25. septembril riigipea ametlikuks töökohaks Pärnu linn ning tegevused laotuvad üle terve Pärnumaa. Riigipea peatub sel perioodil just Rannahotellis.

Paljudel majutuskohtadel üle Eesti on talveperioodi üleelamise ja avatuks jäämise osas kahtlusi, sest suvel ei suudetud piisavalt varusid selleks koguda nagu tavapäraselt. Pärnu spaad rääkisid veel hiljuti Ärilehele, et suvi on läinud küll hästi, kuid sügis teeb vägagi ettevaatlikuks.

Ettevaatlikkus ja kõhklus ei kuma läbi ainult väikeste kohtade puhul. Ka näiteks suurem hotellide kett Unique Hotels, millele kuulub näiteks nii Vihula mõis kui Kreutzwaldi ja Centennial hotellid Tallinnas jätab oma majutuskohad avatuks, aga valmisolek sulgeda on olemas. "Me jälgime pingsalt nõudlust ja üleüldist turusituatsiooni ja praegused numbrid kahjuks näitavad, et saabuv sügis-talvine hooaeg tuleb väga raske ja valmistuda kahjuks tuleb halvimaks. Meie strateegia hetkel on hoida hotelle avatuna ja säästa võimalikult palju töökohti, kuid reaalsus võib olla sootuks teistsugune," ütles tegevjuht Kadi Saadlo.

Nii kirjutasid turismiliidud üleeilses pöördumises valitsusele: "Oleme olnud kuus kuud sügavas kriisis ja toodud numbrid ei ennusta turu taastumise alguse võimalust mitte varem kui 2021. aasta kevadet. Erandlikuks teeb meie sektori jaoks olukorra sel sügis-talvel veel kaks asjaolu: suvel ei olnud võimalik korjata traditsioonilist varu madalhooajaks ning teisalt on enamus piire Eestisse turismieesmärgil tulekuks teadmata ajaks kinni."