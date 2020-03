Nafta ei maksa enam suurt midagi. USAs flirdib nafta hind 20 dollari tasemega

Brenti naftasort on odavaim alates 2002. aasta novembrist.

Turul kasvavad mured, et koroonaviirus vähendab nafta nõudlust ning Saudi Araabia ja Venemaa nafta hinnasõda võib turu naftaga üle ujutada.

Brenti nafta kukkus täna 5,8 protsenti, 23,48 dollarini. USA WTI naftasordi hind flirdib 20 dollariga barrelist. Täna senine madalaim hind oli 19,92 dollarit. Hind kosus veidi ja maksis viimati 20,69 dollarit barrelist, mis teeb päevaseks languseks 3,8 protsenti. WTI on 18-aasta odavaim.

„Keskpangad lõdvendavad rahapoliitikat ja valitsused pakuvad majanduse elavdamise meetmeid, kuid need on vaid toetavad, mitte radikaalsed meetmed,“ ütles Rakuten Securitise tooraineanalüütik Satoru Yoshida Reutersile. „Kuni märkideni pandeemia taandumisest jääb nafta hind languse surve alla. Nafta võib kukkuda allapoole 20 dollari taset. WTI hinnale on järgmine toetustase 17 dollarit barrelist.“

Saudi Araabia kütuseminister ütles reedel, et nad ei pea Venemaaga kõnelusi naftaturu tasakaalustamise osas, kuigi USA avaldab survet, et lõpetada nafta hinnasula. Nafta on tänavu odavnenud 60 protsenti.

Nafta üleilmne nõudlus võib tänavu kukkuda 15-20 miljonit barrelit ööpäevas. See oleks mullusega võrreldes viiendiku võrra väiksem nõudlus.