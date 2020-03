Nafta hind kerkis pärast järsku langust täna 9%

Põhjamere Brenti toornafta barreli hind on kerkinud eilsega võrreldes 9% 38 dollarini barreli eset. Samas kui USA West Texas Intermediate (WTI) barreli hind kerkis 34 dollarini.

Ka aktsiaturud on täna veidi taastunud. USA tturud avanesid 3,4% eilsest sulgemishinnast kõrgemal.

Briti majandusleht FInancial Times kirjutab, et muutus toimus, kuna maailma riikide valitsused on lubanud ning valmistavad ette suuri toetuspakette, et aidata riikide majandustel Covid-19 viiruse leviku mõjudega hakkama saada.

Nii lubas USA president Donald Trump suurt kergenduspaketti, mis sisaldab ka võimalikke maksukärpeid. Citigroupi analüütikud tõdesid, et kuigi paketi täpne sisu ei ole teada, on sellised arutatavad programmid makro majanduslikult olulised.