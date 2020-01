Nafta hind kukkus eile kõvasti, kütuse hind tanklates aga tõusis

Põhjamere Brenti barreli hind odavnes eile Londoni toorainebõrsil 60,69 dollarini ning USA Texas Intermediate (WTI) New Yorgis 54,19 dollarini.

Bloomberg võttis kokku, et naftal on olnud viimase aasta kõige halvem nädal. Põhjuseks asjaolu, et Hiina Wuhani viirus vähendab kütuste nõudlust.

Kui nafta maailmaturul odavneb, siis Eesti tanklates kütuse hind eile kerkis. Kui neljapäeval maksis mootoribensiini 95 liiter tanklates valdavalt 1,385 eurot, siis eile tõstsid kütusemüüjad liitri hinna 1,439 euroni ehk 5,4 sendi võrra.

Tuleb muidugi arvestada, et bensiini hind ei ole 1:1 vastavuses nafta hinnaga ning mootorikütustega kaubeldakse eraldi, sest kütusepaaki läheb alles see osa naftast, mis rafineerimistehases mootorikütuseks on töödeldud.