Nafta hinnalanguse ja kriisi karm pitser: USA kildanafta pioneer läks pankrotti

„Ettevõte palus vabatahtlikult kohtult pankrotikaitset, kergendamaks bilansi laiaulatuslikku restruktureerimist,“ teatas ettevõte täna oma kodulehel.

Ettevõtte võlakohustuste maht on ligi 7 miljardit dollarit. Laenuandjatega sõlmitud kokkuleppe kohaselt saab ettevõte 925 miljonit dollarit pikaajalist laenu. Lisaks sellele annavad kreeditorid ja vekslite omanikud firmale veel 600 miljonit dollarit.

Ettevõtte president Doug Lawler lubab ettevõtte kapitalistruktuuri ning äri kapitaalset muutmist.

Ettevõtte selle aasta esimese kvartali kahjum oli 8,3 miljardit dollarit.

CNN kirjutab, et ettevõtte pankrotikaitse palumise teade on seotud nafta ja gaasihinna maailmaturul toimunud hinnalanguse ning ettevõtte suure võlakoormaga. Probleeme süvendas Covid-19 pandeemia põhjustatud kriis.

Aasta algusest on ettevõtte aktsia odavnenud enam kui 93%- toonase 172 dollari asemel sulgus aktsia reedel 11,85 dollari tasemel.

Chesapeake Energy asutasid 1989. aastal Aubrey McClendon ja Tom L. Ward. Suuresti ettevõtte edu taga olnud Aubrey McClendon hukkus 2016. aasta märtsis autoavariis.

Nagu kirjutab New York Times, on sellel aastal maksevõimetusest teada andnud juba ligi 20 Ameerika nafta- ja gaasitootjat, nende seas Ultra Petroleum ja Whiting Petroleum.