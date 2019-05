Nafta odavnes eile 1/20 võrra

Täna kerkis brenti naftasordi hind 1,3 protsenti, 68,65 dollarini barrelist. USA WTI nafta kallines täna 1,3 protsenti, 58,65 dollarini.

Nafta hind on olnud mõnda aega kasvavate Lähis-Ida pingete pantvangis. Samas on hinda oma võimuses hoidnud ka OPECi võimalikud naftatootmise kärped. Samuti mängib oma rolli nõudluspoolel toimuv, mida mõjutavad USA-Hiina kaubandussõja mured.

Eile kukutasid naftahinda USA kasvanud nafta laovarud.

“Kasvavad nafta laovarud ja USA kahanev tööstusaktiivsus said üle kaubanduspingetest tingitud globaalse nõudluse muredest,” ütles CMC Marketsi peastrateeg Michael McCarthy Reutersile.

Ülepakkumine on levinud Ameerikast kaugemale. Aasia naftarafineerimise marginaalid kukkusid tänavu kümmekonna aasta madalaimale tasemele. See on pannud naftast toodete rafineerijaid oma tehastes hooldustöid tegema, mis vähendab veelgi naftanõudlust. Madalate rafineerimismarginaalide puhul ei ole kasulik naftast tooteid valmistada.

“Hiinas on sadamates bensiini laovarud mitme aasta suurimad, mis kahandab rafineerijate marginaale ja nõrgendab Hiina naftanõudlust,” teatas täna ANZ pank.