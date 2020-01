Naftahinnad tõusid Iraani kindrali tapmise järel järsult

Toornafta hind New Yorgi börsil kerkis 3,1 protsenti 63,05 dollarini barreli eest, kirjutab AP.

Põhjamere Brenti toornafta barreli hind tõusis 3,5 protsenti ehk 68,6 dollarini.

„Seni on kaks peamist riski olnud kaubandus ja [USA] foderaalreserv," ütles U.S. Bank'i regionaalse investeerimise juht Jeff Kravetz. „Nüüd lisandus jokker, millega kaasneb kolmas risk: kasvavad poliitilised pinged Lähis-Idas." Ta lisas aga, et pikas perspektiivis pole investoritel ilmselt põhjust muretseda.

Naftahinna tõus langetas lennufirmade ja kergitas kaitsetööstusettevõtete aktsiaid. Kulla, mida investorid ostavad ebakindlatel aegadel, hind liikus 1,6 protsenti üles.