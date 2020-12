Naftakartell otsustas vastu ootusi naftatootmist suurendada

See tähendab, et alates jaanuarist jääb OPEC+ varasemast 7,7 miljoni barreli suurusest kärpest alles veel 7,2 miljonit.

Valdav osa analüütikuid kinnitasid juba enne kogunemist, et praeguses olukorras on tähtis nafta hinda toetada ning üldiselt oodati, et senised kärpeid pikendatakse vähemalt märtsi lõpuni.

Erimeeluste tõttu katkestati läbirääkimised teisipäeval, mil oli selge, et kompromissini nii lihtsalt ei jõuta ning otsustati, et arutelud jätkuvad ka neljapäeval.

Samas näiteks märgivad Danske Marketsi analüütikud tänahommikuses ülevaates, et algselt oli ka kava, et tootmine kasvab 1,9 miljoni barreli võrra päevas. Ning selle plaaniga võrreldes kasvas tootmine vaid veerandi võrra.

„500 000 barreli võrra tootmise suurenamine ei ole muidugi õudusunenägu, mida turud kartsid," tunnistas Rystad Energy vanemanalüütik PaoLa Rodriguez Masiu USA populaarsele investorite kanalile CNBC. „Turud reageerivad nüüd positiivselt ning väike tootmise suurendamine ei ole tasakaalu paigast lükkav," lisas ta.

OPECi kogunemise järgselt kerkis Põhjamere Brenti barreli hind 1,4% 48,92 dollarini ning USA West Texas Intermediate tuletistehingute barreli hind tõusis 0,8% 45,56 dollarini.

OPEC+ liikmed nõustusid aprillis ajaloo suurima tootmiskärpega. 1.maist vähendati tootmist 9,7 miljoni barreli võrra päevas, kuid kärbet vähendati 7,7 miljoni barrelini augustis.