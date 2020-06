Naftakartelli laiendatud koosseisu kohtumine lõppes üllatava tõdemusega

Kohutumise teine eesmärk oli hinnata seniste tootmiskärbete mõju.

OPEC+ suuruselt teine tootja Iraak on ka varem olnud üks vähim kokkuleppeid järgiv organisatsiooni liige. Seekord aga on isegi Iraak teinud suuri naftaekspordi kärpeid, kirjutab oilprice.com. Maikuuga võrreldes vähenes juuni esimesel kahel nädalal Iraagi naftaeksport 300 000 barreli võrra ööpäevas, mis moodustab kaheksa protsenti Iraagi nafta ekspordist. Need numbrid viitavad, et Iraak püüab rohkem kokkulepitule vastata. Osalt on selle taga Venemaa ja Saudi Araabia karmid märkused.

Organisatsioon plaanib kuuldavasti nõuda Iraagilt ja Kasahstanilt plaani, kuidas nad kavatsevad heaks teha mais ja juunis liigselt eksporditud naftabarreleid. Eeldatakse, et ületootnud riigid kärbiksid barrel barrelilt naftatoodangut juulis ja augustis.

OPEC+ kokkulepet täideti mais 87 protsendi ulatuses.