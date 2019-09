Naftakauplejatele meenus mõiste geopoliitiline risk

Laupäeval toimunud kaks rünnakut Saudi Araabia naftatöötlustehaste vastu tuletas kauplejatele meelde riske. Rünnakutest on mõjutatud umbes viis protsenti maailma naftatoodangust. Bloomberg märkis, et see oli Saudi Araabia naftatööstustele Pearl Harbori moment.