„Nagu 30 rootoritega teletorni”. Läänemaa hiiglaslike tuulikutega tuulepargile tõmmatakse pidurit

Eelmisel nädalal otsustas Lääne-Nigula vallavolikogu, et vallavalitsus peab analüüsima, kas Risti tuulepargi planeeringumenetlust muudetakse, peatatakse või lõpetatakse. Volikogu esimehe Neeme Suure sõnul jõuti selgusele, et samamoodi enam edasi minna ei saa ja ettevalmistustööd tuleks lõpetada.

2019. aasta suvel esitas Eesti Energia Lääne-Nigula vallale detailplaneeringu taotluse, et alustada keskkonnamõjude hindamist ning selgitada välja, kas Risti lähistele on võimalik tuulepark rajada.

Tuulepark koosneks 17-30st kuni 290 meetri kõrgusest tuulegeneraatorist, tuuleparki teenindavatest teedest, pargisisesest elektrivõrgust ja alajaamast. Tuulepargi maksumuseks võib kujuneda kuni 150 miljonit eurot.

„Kui lähteülesande puhul eeldati näiteks, et sinna tuleb maksimaalselt 30 tuulikut, mis on kuni 290 meetri kõrgused, siis polnud juttu muudest rajatistest. Iseenesest teati, et need on olemas, aga neid polnud sellisel viisil kirjeldatud, et neid oleks osatud arvesse võtta," rääkis Suur.