Nähtamatute Loomade vastus Selveri juhile: paraku ei hooli Selver oma klientide tagasisidest

Organisatsioonil Nähtamatud Loomad on käimas avalik kampaania Tallinna Kaubamaja Grupi suhtes, et soovitakse neilt üleminekut puurivabadele munadele aastaks 2025. Eile ilmunud artiklis ütles Lomp, et Nähtamatud Loomad ei esinda sellega Selveri klientide huve vaid järgivad etteantud agendat.

Nähtamatud Loomad vaidlevad sellele vastu. „Me esindame just eelkõige Selveri ja Tallinna Kaubamaja Grupi klientide huve," ütles Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll.

„Aina enam inimesi huvitab loomade heaolu. Meilt uuritakse pidevalt ettevõtete kohta, kes on juba teatanud puurivabaks minekust, ning huvitundjate seas on palju Selveri ja Kaubamaja kliente. Meie üleskutsetele avaldada oma pahameelt Selveri ebaeetilise käitumise pärast vastavad inimesed alati altilt. Paraku ei hooli aga Selver oma klientide tagasisidest, kustutades kõik nende sotsiaalmeedia postituste alla ilmuvad klientide kommentaarid kiirelt. Hiljuti tegime kohtumispalve TKM Grupi juhatusele, kuid meie e-kirju ja kõnesid eiratakse," sõnas Meriküll.

Samuti väidab Lomp artiklis, et puurikanalates elavad kanad väga heades tingimustes. Nähtamatute Loomade hinnangul on puurikanalate olukord kõigis Euroopa riikides ebainimlik: "Linnud elavad vaid ühe A4 suurusel alal, ei saa kunagi oma tiibu sirutada ega päevavalgust näha. Puurikanadel on võrreldes teistest pidamisviisidest, nagu näiteks õrrekanalad, halvimad elutingimused," kommenteeris Meriküll.

Hetkel on puurikanade munade müügi lõpetamisest teatanud 40 protsenti Eesti jaekettidest, sealhulgas Rimi, Prisma, Maxima ja Stockmann. "Puurivaba muna on saamas kogu munaturu uueks standardiks. Tallinna Kaubamaja Grupp koos Selveriga võiks loomakaitsjate ründamise asemel panustada vastutustundlikku ettevõtluse arendamisse, mis on seni vaid ilus lubadus nende kodulehel," lisas Meriküll.