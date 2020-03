Naiste asutatud idufirmad kaasasid mullu miljoneid eurosid

Eesti riikliku riskikapitalifondi valitseja SmartCapi juht Sille Pettai tõi välja, et Eesti naised väga hea haridusega: ligi 80 protsenti õigusteaduskonna ja 60 protsenti majandusteaduskonna lõpetajatest on naised. Samas kõigest 9 protsenti iduettevõtetes töötavatest naistest töötavad täna juhtimisega seotud ametikohtadel, meestest on aga sektoris juhtivatel ametikohtadel 14 protsenti. "Juhtivatele ametikohtadele jõuab kahjuks täna veel liiga vähe naisi. Vaatamata väga heale haridusele kaovad naised teel karjääri tippu justkui ära. Ilmselt tuleb vahele pereloomine, mis ei tohiks olla tänapäeval enam piduriks, pigem oleks vaja naiste enesekindlust säilitada ja ambitsiooni hõõgumas hoida," sõnas Pettai.

Startup Estonia statistika näitab, et ettevõtlikke noorte naiste osakaal on Eestis kasvamas - 26 protsenti naisasutajatest on vanusegrupis kuni 30 aastat, 15 protsenti on vanusegrupis 31-40 ja 17 protsenti vanusegrupis 41-50. "Eesti noored naised on julged ja ambitsioonikad ning julgevad algatada asju ja võtta riske. Mul on isiklikult väga hea meel, et meil on peale kasvamas uus ettevõtlike noorte naiste põlvkond ning Eestis on ka mitmeid noortele tüdrukutele suunatud ettevõtlikkust arendavaid programme," lisas Maarika Truu.

Kasutamata potentsiaal peitub Truu ja Pettai sõnul vanemates naistes, kes on küll haritud ja targad, kuid kel napib julgust, et võtta ettevõtlusega seotud riske. "Kui naisel on kapitali, siis pigem näeb teda raha paigutamas madalama riskiga investeeringutesse, näiteks kinnisvarasse. Riskikapitali maailm on jätkuvalt väga meestekeskne ning kogu maailmas on riskikapitalifondide partneritest vaid 9 protsenti naised. Samas järjest enam levib arusaam, et naiselik maailmavaade loob nii investeerimismaailmas kui ka idusektoris suure väärtuse," lisas SmartCapi juht Sille Pettai.