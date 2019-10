Näiteid listeeriajuhtumitest: müügilt korjatud köögiviljasegudest tootmise peatanud vorstitehaseni

Mullu suvel kutsus Härmavili tarbijatelt ja kauplustest tagasi Ungari tehastes toodetud maisi sisaldavad köögiviljasegud, mis võisid olla listeeriabakteriga saastunud.

Hispaania väljaanne El País kirjutas septembris, et riigis arreteeriti ajaloo kõige tõsisema listeeriapuhangu vallandanud ettevõtte omanikud. Augustist alates oli bakteri tõttu surnud kolm inimest, see oli põhjustanud seitse nurisünnitust ning üle 200 inimese nakatumise. Puhangu allikaks oli Margudise-nimeline ettevõte, mis müüs listeeriabakteriga nakatunud sealihatooteid. Uurijate sõnutsi teadsid omanikud juba veebruaris, et osa nende tooteid on nakatunud, kuid ei võtnud bakteri tõrjumiseks midagi ette.

Eelmisel nädalal kirjutas toiduohutusele keskenduv Food Safety News, et Saksamaal peatasid Waldeck-Frakenbergi võimud listeeriapuhangu tõttu ajutiselt tootmise Wilke-Wurstwareni vorstitehases. Firma kutsus kõik oma tooted tagasi. Saksamaa meedia teatel seostatakse tehase toodangut kahe eaka surmaga, samuti 40 haigusjuhtumiga.