Narva elektrijaamades koondatakse kuni sada töötajat

Ametiühingu andmetel on inimesi päeva pealt lahti lastud ja veebruaris plaanitakse koondada veel enam kui 20 inimest. Kolme kuu plaanis olevat kavas koondada kuni sada inimest. Sellistest suurtest töötajate arvu vähendamisest pole ametiühinguga läbi räägitud.

„Vaatamata lubadustele on alanud koondamised,“ ütles energeetikute ametiühingu juht Andrei Zaitsev. „Jälle algasid koondamised läinud aasta mustri alusel, inimesed said teada, et järgmisel päeval neil enam tööd pole. Mina ei tea, kas süüdistama peab valitsust või Eesti Energia juhte, sest reservelektriajaama lubatud rahasid pole saadud ja ka elektrijaama juhtkond ei osanud sellist asjade käiku ette näha. Seetõttu polnud juhtidel alternatiivi koondamisele.“

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo ütles, et järsk elektritootmise vähenemine toimus läinud aastal. Ettevõte lootis säilitada 1000 MW tootmisvõimsust, mis on Eesti keskmine elektritarbimise maht.

Pajo sõnul on soe talv vähendanud elektrienergia tarbimist. Palju eletrit toodeti tuulikutes ja hüdroelektrijaamades ning kõrge CO2 kvoodihind on mõjutanud põlevkivist elektritootmisele halvasti.

