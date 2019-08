Narva energeetikud ei lähe kavandatud meeleavaldusele

"28. augusti piketti ei tule," ütles energeetikute ametiühingujuht Andrei Zaitsev teisipäeval ERR-ile. "Oleme tänaseks saanud ministritelt kõik vastused selle kohta kuidas ja mis mahus jätkub Eesti põlevkivienergeetika. Need vastused on kinnitatud dokumentaalselt. Mis edasi saab, näitab elu, kuid vajadus 28. augustil pikett korraldada on ära langenud," rääkis Zaitsev ERR-i venekeelsetele raadiouudistele.

Tema sõnul ei ületa koondatavate arv 350 inimest, äsja vastuvõetud uue tootmisplaaniga täpsustatakse aga koondatavate täpne hulk. Zaitsevi teada peaks Eesti Energia juht Hanno Sutter avalikustama lõplikud arvud 3. septembril, kui ta külastab kontserni ettevõtteid Ida-Virumaal.

Energeetikute ametiühing avalikustas protestide plaani 9. augustil ning viis päeva hiljem kohtusid ametiühingute juhid majandusminister Taavi Aasa ja rahandusminister Martin Helmega.

