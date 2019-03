Narva-Jõesuu tahab turismimaksu kehtestada. Rahandusministeerium vastab: kõik sõltub uuest valitsusest

Turimimaksu kehtestamise huvi on tunnistanud ka Tallinn ning Pärnu. Tallinna Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul võiks kaaluda 1 eurose turimismimaksu kehtestamist ühe öö eest majutusasutuses, see samm tooks linnakassasse 2,8 miljonit eurot aastas. Kõlvarti sõnul on turimimaks õiglane, sest turistid tarbivad kaupu ja teenuseid sama hinnaga kui kohalikud elanikud, naudivad ühiskonna hüvesid, kuid ei võta enda kanda vastutust heaolu loomise eest. Turismimaksu põhieesmärk on Kõlvarti sõnul maksukoorma jagamine, anda osa sellest kohalikelt elanikelt turistide kanda.